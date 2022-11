O ministro das Relações Externas da Bielorrússia, Vladimir Makei, “morreu repentinamente” aos 64 anos, informou a agência de notícias estatal Belta, citada pela agência Reuters.

O chefe da diplomacia bielorrussa era visto como um dos poucos pontos de contacto entre o regime de Lukashenko e o Ocidente. Isto apesar de ser um dos homens de mão de MNE bielorrusso morre “repentinamente” um dia após rumores de que teria discutido plano para a paz na Ucrânia

Lukashenko e conhecido como o “cardeal cizento” do regime.

A morte acontece um dia depois de Makei se encontrar com o enviado do Papa, Ante Jozic, com quem se especulava que tinha discutido um plano secreto de paz para a Ucrânia. O ministro bielorrusso tinha também marcado encontro com o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, para este domingo e segunda-feira.

A própria Rússia já lamentou a morte, através da porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russos, Maria Zakharova: “Estamos chocados”.