Os clientes da plataforma de negociação de criptoativos FTX entraram com uma ação coletiva para que tentarem que lhes seja reconhecido o direito de reaverem o dinheiro que depositaram na companhia antes de outros credores.

De acordo com a Reuters, a ação dos clientes contra a plataforma e os seus ex-administradores, incluindo Sam Bankman-Fried, entrou em tribunal na terça-feira, procurando, com ela, uma declaração formal de que os criptoativos que a empresa detém são dos clientes.

“A classe de clientes não deveria ter de ficar na fila com os credores garantidos ou os credores não garantidos no procedimento da insolvência para partilharem os ativos que estão cada vez menoresa do grupo FTX e da Alameda”, segundo diz a queixa, citada pela Reuters.

A FTX dizia que separava os depósitos de clientes, mas, alegam, em vez disso utilizou-os para investimentos de risco através da Alameda. E por isso reclamam ser ressarcidos em primeiro lugar.

A FTX entrou em insolvência e o seu fundador, Sam Bankman-Fried, foi detido nas Bahamas e entretanto extraditado para os estados Unidos, onde já foi acusado de fraude.