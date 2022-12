O Papa emérito Bento XVI terá recusado ser hospitalizado apesar do agravamento do seu estado de saúde nos últimos dias, noticiou na quinta-feira o jornal alemão Bild. Segundo a publicação, o antigo chefe da Igreja Católica, de nacionalidade alemã, pediu para continuar no mosteiro Mater Ecclesiae, nos jardins do Vaticano, onde vive desde que renunciou ao pontificado, em 2013.

Bento XVI, de 95 anos de idade, está no mosteiro acompanhado pelo seu secretário pessoal, o arcebispo alemão Georg Gänswein, e por quatro leigas do movimento Memores Domini, da Fratenidade da Comunhão e Libertação, que cuidam da casa onde o antigo Papa reside.

Segundo o Bild, o mosteiro está dotado de todo o equipamento médico necessário para cuidar de Bento XVI, motivo pelo qual o antigo pontífice recusou a hospitalização numa unidade de saúde. O último comunicado do Vaticano, aliás, dava justamente conta de que Bento XVI tinha passado a noite de quinta-feira acompanhado pelos médicos no mosteiro.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.