Depois de em dezembro os serviços secretos americanos terem revelado uma preocupação crescente pelo facto de, sobretudo na parte oriental da Ucrânia, o exército russo já ser predominantemente composto por militares a soldo do Grupo Wagner, eis que surgem notícias que dão conta do intensificar de operações da organização paramilitar noutras localizações, nomeadamente noutros países europeus e do continente africano.

De acordo com o Politico, que esta segunda-feira citou documentos e comunicações dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, o grupo fundado por Yevgeny Prigozhin, que tem sido apontado como potencial sucessor de Putin e foi recentemente filmado a recrutar reclusos em prisões russas para combater na guerra no país vizinho, tem uma série de operações de influência em curso, em países como Sérvia, Bielorrússia, República Centro-Africana e Mali.

