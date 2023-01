Com a Covid-19 a dar tréguas, ainda paira no ar muita incerteza devido à invasão russa da Ucrânia, uma realidade que afecta grande parte dos construtores, que continuam a braços com a falta de componentes, de chips a cablagens. Mas nada disso impede que a maioria dos fabricantes de automóveis tenha preparado para 2023 uma série de novidades, com a certeza de que reina a tendência para a electrificação, parcial ou plena. Até porque, embora as instâncias europeias tenham decidido que só a partir de 2035 é que deixam de poder ser comercializados no Velho Continente novos modelos equipados com motor de combustão, são cada vez mais as marcas que antecipam essa meta e se comprometem com as baterias a curto prazo.

A Peugeot, que liderou o mercado português em 2022, é o mais recente exemplo disso, tendo anunciado que, a partir de 2025, oferecerá uma gama exclusivamente eléctrica. A marca do leão está longe de estar só neste movimento de transição, como o prova o levantamento realizado pelo Observador, que reúne nada menos que 33 fabricantes de automóveis com novos lançamentos ou modelos profundamente refrescados que vão chegar ao mercado português no decorrer deste ano. Como seria de esperar, a aposta concentra-se em veículos a bateria, com muitos SUV à mistura, em resposta às tendências de consumo.

Para que não se perca no meio de tanta oferta ou abra horizontes para uma escolha mais esclarecida, preparámos uma listagem exaustiva dos novos carros que aí vêm, organizada por ordem alfabética. Percorrendo a galeria, verá que há modelos novos para todos os gostos, animados por todo o tipo de mecânicas, das que consomem apenas gasolina ou gasóleo às 100% eléctricas, passando pelos híbridos e híbridos plug-in. Como lhe fomos dando conta das novidades mais sumarentas que aí vêm, basta seguir a hiperligação nas legendas para aceder a mais informações.