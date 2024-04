O embaixador de Portugal no Canadá, António Leão Rocha, considerou que os portugueses têm contribuído para o desenvolvimento daquele país, embora muitas vezes “demasiado discreta”, não se percebendo “a força e o impacto que têm” na sociedade canadiana.

“Às vezes, somos um pouco discretos demais e às vezes na sociedade canadiana em geral não se percebe a força que tem e o impacto que tem. Tenho vindo a observar, temos portugueses proeminentes em todos os tipos de profissões, de atividades, desde a política, artistas, cultura, economia, juristas, juízes, dois altos cargos no Banco do Canadá”, afirmou o diplomata.

O embaixador falava esta quinta-feira à noite, na sua residência oficial, em Otava, numa cerimónia de entrega da Comenda da Ordem de Camões a Elder Marques, ex-chefe conselheiro do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, em que foi também assinalado o cinquentenário do 25 de Abril de 1974.

“A nossa comunidade tem quase 500 mil pessoas, é uma comunidade importante no contexto do Canadá. Quando o Presidente da República de Portugal visitou o Canadá, em setembro de 2023, o primeiro-ministro Justin Trudeau reconheceu várias vezes a importância do significado e da integração da comunidade portuguesa no Canadá e do contributo que dá”, enalteceu.

No entanto, António Manuel Leão Rocha também reconheceu que às vezes “é bom que as comunidades sejam menos discretas e mais exuberantes”, aquela que é a forma de ser dos luso-canadianos.

O advogado Elder Marques, antigo chefe conselheiro do primeiro-ministro Justin Trudeau, foi agora agraciado com a Comenda da Ordem de Camões.

“Ao nível pessoal é uma honra e agradeço, noutro lado faz-me pensar na comunidade luso-canadiana e no papel importante que essa comunidade desempenha no Canadá, na vida nacional do Canadá, na construção do país, nem sempre tem o reconhecimento merecido fora do Canadá, que penso que merece”, declarou à Lusa.

Apesar de os seus pais terem chegado ao Canadá antes do dia 25 de Abril de 1974, para começarem uma nova vida “educaram os filhos para terem orgulho na cultura e ligação com Portugal”, disse.

Elder Marques desempenhou, entre 2015 e 2020, vários cargos de relevo no Governo canadiano, desde o gabinete do primeiro-ministro, passando pelos ministérios das finanças e da inovação.

“A política é difícil, é um sacrifício familiar, nestes dias foi um ambiente muito complicado, com ataques por vezes pessoais, mas a oportunidade de participar na vida política do Canadá é única e importante, tive muita sorte de ter essa oportunidade”, reconheceu.

Segundo o recenseamento de 2021, residem no Canadá cerca de 450 mil pessoas de origem portuguesa.