Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A Polónia comprometeu-se a enviar tanques para a Ucrânia como parte de uma coligação internacional, anunciou o Presidente Andrzej Duda, durante uma visita à cidade ucraniana de Lviv.

“Tomamos a decisão de contribuir com uma companhia de tanques Leopard que, espero, juntamente com outros carregamentos enviados por outros países vão permitir fortalecer a defesa da Ucrânia“, afirmou após um encontro como os homólogos ucraniano e lituano como parte da aliança de cooperação entre os três países – Triângulo de Lublin.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O líder polaco adiantou que estão em conversações com outros países sobre a possibilidade de uma coligação internacional para o envio dos tanques a Kiev. Como já tinha sido divulgado, esta é a condição para a Polónia avançar com o envio deste armamento.

A Ucrânia tem sido insistente no pedido de tanques aos aliados ocidentais, em particular da Alemanha. No entanto, até agora os parceiros só disponibilizaram tanques fabricados na era soviética.

A pressão concentra-se em particular na Alemanha porque vários países europeus possuem em stock os modelos Leopards, produzidos pela empresa Krauss-Maffei Wegmann sediada em Berlim. No entanto, uma vez em países como a Polónia, Finlândia e Dinamarca, a sua entrega depende de uma autorização do país de origem, refere o Politico.

O líder ucraniano já agradeceu a disponibilidade da Polónia, sublinhando que o país necessita de tanques para vencer a guerra. Em declarações aos jornalistas, Volodymyr Zelensky disse “esperar uma decisão conjunta” sobre a matéria, uma vez que “nenhum país” pode providenciar uma quantidade suficiente destas armas.

Em resposta aos apelos da Ucrânia, o Reino Unido está a contemplar a hipótese de enviar tanques Challenger 2 do exército britânico. No entanto, um representante do Ministério da Defesa do país deixou claro que ainda não foi tomada uma decisão.

Se a Polónia e o Reino Unido avançarem, esta será a primeira vez que a Ucrânia recebe tanques ocidentais, estabelecendo-se um novo precedente no apoio face à invasão russa.