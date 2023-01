O português João Ferreira (Yamaha) abdicou nesta sexta-feira de participar na 12.ª etapa do rali Dakar de todo-o-terreno devido a um problema mecânico, no dia em que o australiano Toby Price (KTM) ascendeu à liderança das motas.

“Infelizmente, depois da chegada da etapa de ontem (na quinta-feira), a primeira parte da etapa maratona, e de termos feito a manutenção e revisão (SSV) nós próprios, sem direito a assistência da X-raid Team, decidimos não partir para a etapa desta sexta-feira, regressando ao bivouac em ligação”, explicou João Ferreira nas suas redes sociais.

Sendo um dos pilotos prioritários, tem à disposição dois “jokers” para poder regressar à prova em regime de Dakar Experience caso não consiga concluir a etapa.

Tendo já utilizado um, devido a problemas mecânicos na primeira semana da 45.ª edição da prova, João Ferreira optou por usar o segundo nesta sexta-feira, de forma a não correr o risco de ficar parado no meio do deserto e ficar impedido de realinhar nas próximas etapas.

O piloto de Leiria, de 23 anos, que venceu a oitava etapa dos veículos ligeiros protótipos (categoria T3), regressa à corrida no sábado, com uma penalização acentuada.

Na 12.ª etapa, que nesta sexta-feira ligou o acampamento da organização no deserto Quarto Vazio, na Arábia Saudita, a Shaybah, com 185 quilómetros cronometrados, o australiano Toby Price conquistou a liderança das motas ao terminar na terceira posição da tirada, a 1.58 minutos do vencedor, o chileno José Ignacio Cornejo (Honda).

O australiano Daniel Sanders (GasGas) foi o segundo, a 49 segundos de Cornejo.

Graças ao bónus conquistados nos primeiros quilómetros pelos três mais rápidos, Price, que ganhou cerca de dois minutos extra, ascendeu ao comando, com 28 segundos de vantagem sobre o norte-americano Skyler Howes (Husqvarna), anterior líder, e 02.40 minutos sobre o argentino Kevin Benavides (KTM), terceiro.

O luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) foi oitavo e Mário Patrão (KTM) 36.º.

Nos automóveis, o francês Sébastien Loeb (BRX) venceu pela quinta vez consecutiva, sexta na edição deste ano, e ascendeu ao segundo lugar da geral.

O nove vezes campeão mundial de ralis, que se atrasou nas primeiras etapas devido a problemas mecânicos, deixou o sueco Mathias Ëkstrom (Audi) em segundo, a 03.19 minutos, e o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) em terceiro, a 03.31.

Al-Attiyah continua na liderança, agora com 1:27.10 horas de vantagem sobre Loeb e 1:29.11 sobre o brasileiro Lucas Moraes (Toyota).

Nos veículos ligeiros (SSV), o português Ricardo Porém (Yamaha), vencedor da etapa da véspera, foi hoje quinto classificado, a 04.02 minutos do vencedor, o chileno Ignacio Casale (Yamaha).

João Ré, que navega o saudita Saleh Alsaif (Can-Am) foi nono.

Pedro Bianhci Prata, que navega o brasileiro Bruno Oliveira (Can-Am) foi nono nos T4, a categoria dos veículos ligeiros derivados de série, a 08.49 minutos do vencedor, o polaco Michal Goczal (Can-Am).

No sábado disputa-se a 13.ª e penúltima etapa da prova, com 154 quilómetros cronometrados entre Shaybah e Al-Hofuf, na Arábia Saudita, que pelo quarto ano consecutivo acolhe a totalidade da prova.