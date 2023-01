A Igreja Católica no continente africano está preocupada com a atuação do exército moçambicano no combate ao terrorismo na região de Cabo Delgado, no norte do país, afirmando que há o risco de as forças armadas de Moçambique atacarem a população civil nos esforços de eliminação dos extremistas islâmicos.

“As forças armadas moçambicanas têm um longo historial de cometer atrocidades contra civis”, disse esta semana o diretor do Instituto Denis Hurley para a Paz (IDHP), Johan Viljoen, numa entrevista ao jornal Crux, especializado em informação sobre a Igreja Católica.

O IDHP é um instituto da Conferência Episcopal da África Austral, que tem monitorizado os desenvolvimentos no terreno de uma guerra entre extremistas islâmicos e forças armadas que já dura há cinco anos e que já provocou centenas de mortos e quase um milhão de deslocados internos.

