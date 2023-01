Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

As autoridades ucranianas têm aumentado os pedidos por caças – em particular os F-16 – e alguns países começaram já a ponderar a possibilidade. Se a França não exclui para já o fornecimento deste tipo de equipamento, os Estados Unidos parecem ter fechado a porta completamente.

Sobre a hipótese de enviar caças o Presidente norte-americano, Joe Biden, teve apenas uma palavra a dizer: “Não”. Esta foi a única resposta que dirigiu esta segunda-feira aos jornalistas que o aguardavam na Casa Branca, sem quaisquer esclarecimentos ou justificações adicionais.

Here is a video where #Biden, when asked by journalists whether he supports the idea of ​​giving #Ukraine F-16 aircraft, answered: "No."

Maybe he didn’t hear the question ???? pic.twitter.com/yoIOeFxXuC

— NEXTA (@nexta_tv) January 30, 2023