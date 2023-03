São mais de 600 nomes russos apontados pela Ucrânia como suspeitos de crimes de guerra. Num enorme painel, de quatro metros de largura por 1,5 de altura, o Ministério Público ucraniano construiu uma cadeia militar de alegados envolvidos que vai desde os soldados rasos até oficiais políticos e militares de alta patente, altos funcionários do governo russo, incluindo o ministro da Defesa, Sergei Shoigu.

No quadro estão nomes e fotografias dos “cabecilhas” das operações militares, regimento por regimento, até às ligações que estes estabelecem com o Presidente Putin. Funciona quase como uma árvore genealógica, onde cada um é responsável por um determinado crime numa cidade diferente. “Começámos a construir este mapa o ano passado e vamos atualizando-o semana após semana”, explica Oleksandr Filchakov, procurador-geral da região de Kharkiv ao jornal The Guardian que consultou o grande esquema e através de entrevistas com ex-soldados e oficiais de justiça, traçou o perfil de alguns dos principais combatentes e militares russos acusados pela Ucrânia.

Do carniceiro de Mariupol ao herói caído em desgraça

