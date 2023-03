Fernando Egídio Reis, professor, antigo diretor-geral da Educação e antigo secretário de Estado, morreu esta terça-feira.

A notícia foi avançada pela Escola Secundária de Cacilhas-Tejo, em Almada, onde o professor Fernando Egídio Reis dava aulas de História. “Amigo, colega, presidente do Conselho Geral, foi uma representação absoluta dos valores desta escola enquanto agente participativo e com um excecional amor pelo ensino e pelos alunos. A ESCT não seria a mesma sem o seu contributo pedagógico e administrativo”, escreveu esta escola na sua página do Facebook.

“É preciso ter uma particular qualidade solidária para querer e fazer questão de ajudar uma escola a crescer, através da partilha do conhecimento e das boas práticas – qualidades que sempre lhe conhecemos e que marcaram inegavelmente esta escola”, acrescentou.

Também a Direção-geral da Educação deixou uma nota de pesar no seu site, realçando “um profissional da educação que deixará decerto um vazio nos que tiveram a honra e o prazer de com ele ter trabalhado”.

Fernando Egídio Reis exerceu funções como secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário em 2014, quando Nuno Crato era o responsável pela pasta da Educação. E foi também o coordenador do Programa Ser Pro – Iniciativa Educação.