(em atualização)

A greve geral em França contra as alterações nas pensões, pacote que inclui o aumento da idade da reforma para os 64 anos, está a levar milhares de franceses às ruas. Os protestos já subiram de tom, com um grupo de manifestantes a bloquear o acesso ao terminal 1 do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris.

De acordo com o jornal francês Le Figaro, este bloqueio terá começado ao início da manhã, num protesto que não estaria anunciado. A passagem de carros foi impedida e quem tinha de se deslocar até ao terminal teve de fazê-lo a pé, de acordo com a imprensa francesa.

Também a circulação ferroviária enfrenta constrangimentos, com os comboios a circular com meia hora de atraso. Na capital, um grupo de manifestantes tentou bloquear as linhas de acesso à Gare de Lyon.

O discurso de Emmanuel Macron desta quarta-feira não terá ajudado a acalmar os ânimos. “Ele deitou uma lata de gasolina no fogo”, disse Philippe Martinez, o líder da organização sindical CGT, citado pelo Figaro.

Estava marcada para as 14 horas locais (13 horas em Lisboa) uma marcha em Paris, com saída da Praça da Bastilha. A marcha arrancou com atraso, para um protesto em que são esperadas entre 40 mil a 70 mil pessoas, de acordo com fontes policiais citadas pela AFP.