O Presidente da República já garantiu que tem “acompanhado permanentemente a situação” após o “ato criminoso” que decorreu no Centro Ismaili, em Lisboa, disse que tem estado em contacto com o Governo e sublinhou que, apesar de ainda estarem a decorrer investigações, “as primeiras indicações apontam para um ato isolado”.

Numa nota curta enviada às redações, Marcelo Rebelo de Sousa apresentou ainda os “sinceros pêsames pelo ato criminoso” ao representante do Imamat Ismaili em Lisboa, Nazim Ahmad e solicitou que os mesmos sejam transmitidos ao Príncipe Aga Kahn e às famílias das vítimas.

Também António Costa já expressou solidariedade para com a comunidade ismaelita e as famílias das vítimas, mas recusou avançar com quaisquer comentários sobre as potenciais motivações do ataque. “É prematuro fazer qualquer interpretação sobre as motivações deste ato criminoso”, disse o primeiro-ministro. “Tudo indica que foi um ato isolado”, acrescentou ainda quando questionado durante as jornadas parlamentares do PS.

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares reagiu ao ataque desta manhã através do Twitter e confessou-se em “choque”. “Exprimo toda a minha solidariedade com as famílias das vítimas e à comunidade, e saúdo a pronta atuação das forças de segurança”, escreveu Ana Catarina Mendes.

Mensagem da Ministra @acmendes73: «Foi com choque que tomei conhecimento do ataque, hoje, no Centro Ismaili. Exprimo toda a minha solidariedade com as famílias das vítimas e à comunidade, e saúdo a pronta atuação das forças de segurança.» — Assuntos Parlamentares (@aparlamentares) March 28, 2023

Nas horas que se seguiram ao ataque no Centro Ismaili de Lisboa, vários políticos foram reagindo nas redes sociais para expressar solidariedade para com as vítimas e muitos alertando para a necessidade de haver uma condenação forte na justiça.

O Presidente da Assembleia da República condenou o “ataque vil” e usou o Twitter para prestar solidariedade às vítimas. Já Luís Montenegro descreveu o como “um crime hediondo que a justiça deve punir exemplarmente”. “Manifesto a minha solidariedade e pesar às famílias das vítimas e ao Centro Ismaili de Lisboa. Cumprimento a PSP pela rápida e eficaz intervenção”, escreveu o presidente do PSD no Twitter.

O ataque desta manhã é um crime hediondo que a justiça deve punir exemplarmente. Manifesto a minha solidariedade e pesar às famílias das vítimas e ao Centro Ismaili de Lisboa. Cumprimento a PSP pela rápida e eficaz intervenção. — Luís Montenegro (@LMontenegroPSD) March 28, 2023

Carlos Moedas, como presidente da Câmara Municipal de Lisboa e representando o “sentimento comum a todos os lisboetas”, manifestou uma “profunda tristeza com a notícia do crime hediondo no seio da comunidade ismaelita”.“Apresento os meus sentimentos às famílias e a esta nossa comunidade tão importante para a cidade”, escreveu numa nota enviada às redações.

Rui Rocha reagiu no Twitter ao ataque no Centro Ismaili de Lisboa, assistiu com “profunda tristeza” ao “ataque fatal” e sublinhou que se trata de um “ato chocante que merece uma profunda condenação”.

Foi com profunda tristeza que soube do ataque fatal ocorrido hoje em Lisboa, um acto chocante que merece uma profunda condenação. Aos familiares e amigos das vítimas presto as minhas condolências. — Rui Rocha (@ruirochaliberal) March 28, 2023

A coordenadora do Bloco de Esquerda realçou que o partido está “perplexo com a notícia”. “Condenamos veementemente o duplo assassinato ocorrido hoje no Centro Ismaelita de Lisboa, que desenvolve um trabalho imprescindível no acolhimento a refugiados”, afirmou Catarina Martins nas redes sociais, onde deixou ainda condolências à família das vítimas e comunidade ismaelita.

Também o líder parlamentar do Bloco, Pedro Filipe Soares, expressou pesar pelas pessoas assassinadas no Centro Ismaili, “local onde o trabalho de acolhimento a refugiados é referência nacional”.

Ainda perplexos com a notícia, condenamos veementemente o duplo assassinato ocorrido hoje no Centro Ismaelita de Lisboa, que desenvolve um trabalho imprescindível no acolhimento a refugiados. Enviamos as sentidas condolências à família das vítimas e a toda a comunidade ismaelita. — Catarina Martins (@catarina_mart) March 28, 2023

Rui Tavares, deputado do Livre, disse estar de “alma e coração com a comunidade ismaelita portuguesa e com o Centro Ismaili de Lisboa” e lembrou que a comunidade ismaelita “há décadas desenvolve um trabalho ímpar humanitário, social e filantrópico”.

De alma e coração com a comunidade ismaelita portuguesa e com o Centro Ismaili de Lisboa, que há décadas desenvolve um trabalho ímpar humanitário, social e filantrópico. Estamos solidários com os nossos amigos, vizinhos e concidadãos para o que for necessário no apoio às vítimas. — rui tavares (@ruitavares) March 28, 2023

A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real deixou a sua “solidariedade e pesar” para com as famílias das vítimas e a comunidade ismaelita. E, apesar de frisar que as motivações do atacante não são conhecidas e que o ato parece ter sido “isolado”, defendendo que as autoridades competentes é que devem pronunciar-se, a líder do PAN não deixa de dizer que “em qualquer ato criminoso está sempre presente uma intolerância que não devemos aceitar, e que repudiamos”.

“Nunca é demais relembrar a importância de sermos uma sociedade tolerante, de respeito pelo próximo, independentemente das diferenças que possamos ter do ponto de vista cultural, religioso, social, entre outras dimensões”, defendeu, num vídeo enviado às redações.

Nuno Melo afirmou também que o crime é “gravíssimo, movido a ódio, sem lugar em nações civilizadas, com características raramente vistas em Portugal” e espera que o crime seja “exemplarmente condenado pelo Estado”.