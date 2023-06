Hugo Soares, secretário-geral do PSD, voltou a desafiar António Costa a demitir João Galamba, depois de ter assumido publicamente que o seu ministro das Infraestruturas “mentiu” no caso do envolvimento das secretas na recuperação do computador de Frederico Pinheiro e de lhe ter passado um “atestado de incompetência”. Caso contrário, defendeu o social-democrata, a única conclusão possível a retirar é que o primeiro-ministro “se demitiu do país”.

“O primeiro-ministro desmentiu João Galamba, contrariando aquilo que o ministro disse na comissão de inquérito. Um dos dois está a mentir. Depois, António Costa acusou João Galamba de ter permitido a um membro do seu gabinete que tivesse acesso a matéria classificada sem estar credenciado para esse efeito. Passou um atestado de incompetência”, começou por dizer o social-democrata em conferência de imprensa a partir da sede do PSD, em Lisboa.

Esta reação surge depois de António Costa ter respondido a um conjunto de 15 perguntas enviadas pelo PSD ao primeiro-ministro. Nessas respostas, António Costa não esclareceu o contacto específico do ministro João Galamba com António Mendonça Mendes, secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro — um tabu que se arrasta desde a conferência de imprensa de Galamba, a 29 de abril, quando o ministro disse publicamente que tinha falado com Mendonça Mendes e que depois desse contacto houve um reporte para as secretas.

Mais tarde, quando ouvido na comissão parlamentar de inquérito da TAP, Galamba mudou a sua versão dos factos. O ministro confirmou uma parte — o contacto com António Mendonça Mendes e o conselho deste para falar com o SIS –, mas acrescentou um pormenor muito diferente: o processo foi iniciado e concluído por Eugénia Correia, que só depois comunicou ao ministro que já o tinha feito, sem o seu envolvimento pessoal e sem o seu conhecimento prévio. Por outras palavras, a conversa que existiu com Mendonça Mendes, alega Galamba, foi inconsequente, uma vez que a sua chefe de gabinete já tinha iniciado o processo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ora, os sociais-democratas exigiam saber quando é que esse contacto tinha existido e se tinha partido de Mendonça Mendes a sugestão para a intervenção das secretas. António Costa respondeu às duas questões da mesma maneira: “De acordo com o exposto pelo ministro das Infraestruturas e confirmado pela sua chefe do gabinete, a iniciativa de contactar o Serviço de Informações de Segurança partiu da própria chefe do gabinete do ministro das Infraestruturas, não tendo resultado de sugestão do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro”.

Ou seja, em vez de falar no telefonema que Galamba relatou envolvendo o secretário de Estado Adjunto António Mendonça Mendes — cuja existência continua por ser confirmada por Mendonça Mendes e António Costa –, o primeiro-ministro respondeu apenas com a ausência de uma ligação entre o seu gabinete e o reporte às secretas do computador levado das Infraestruturas e com a garantia de que a operação do SIS não aconteceu por sugestão de nenhum membro do seu gabinete.

Os sociais-democratas não estão convencidos. “O Governo está enredado num conjunto de mentiras, desmentidos e de jogos de palavras que abalam o prestígio das instituições. Face a isto, ou o primeiro-ministro demite imediatamente João Galamba ou a única conclusão possível é que o senhor primeiro-ministro se demitiu do país”, afirmou Hugo Soares. “João Galamba mentiu na comissão de inquérito e mentiu aos portugueses”, sublinhou o social-democrata.

Ainda assim, desfiado a explicar se o PSD vai ou não avançar com uma comissão parlamentar de inquérito ao papel das secretas nesta caso, Hugo Soares voltou a não dar uma resposta definitiva. “Se temos ministros a mentir numa comissão parlamentar de inquérito com a anuência do primeiro-ministro, colocamos em causa a própria utilidade da comissão de inquérito. O Governo tem interesse em prolongar esta novela. Dá a sensação que o Governo não fala propositadamente ao país, porque enquanto esta novela prossegue não se fala da vida real do país.”