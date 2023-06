Já soma mais de 6.500 assinaturas uma petição que quer rever o estatuto do aluno para que se restrinja o uso de telemóveis nas escolas. O objetivo é promover para que se “viva o recreio escolar, sem ecrãs de smartphones”, dizem os autores da petição que começou num grupo de mães e pais da região de Lisboa.

A petição baseia-se numa carta a enviar ao presidente da Assembleia da República, o Primeiro Ministro, o Ministro da Educação e às direções das escolas. em prol da socialização das crianças nos recreios. A mudança seria para levar as crianças a que “socializem, conversem cara-a-cara e brinquem”. Além disso, também se contribuiria “para que os casos de cyberbullying e contacto com conteúdos impróprios para a sua idade diminuam”.

Em “vários países e algumas escolas em Portugal” já se avançou com a tomada de decisão de proibir a utilização de telemóveis nas escolas, quer em espaços letivos, como em espaços não letivos.

Na transição do 4º ano do 1º ciclo, para o 5º ano, do 2º ciclo (9 /10 anos), as crianças ainda precisam de brincar, querem correr e jogar à bola no recreio. Ao brincar, junta-se a questão da integração. Esta é uma fase em que a maioria das crianças irá para uma escola nova, vai ter muitos professores e todo um mundo novo para descobrir”.