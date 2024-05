A Uber anunciou o lançamento em Portugal de um novo serviço, o UberX Share, que permite aos utilizadores partilharem viagens com desconhecidos que vão para a mesma zona da cidade. Neste momento, a funcionalidade já está disponível em Lisboa, na Margem Sul e no Grande Porto. De acordo com Francisco Vilaça, diretor-geral da empresa em Portugal, a solução possibilita aos utilizadores poupar “até 30%” na tarifa de uma viagem.

Em contrapartida, são adicionados alguns minutos à deslocação, sendo que neste momento as viagens partilhadas poderão durar até mais “oito minutos” do que as particulares. A nova modalidade coloca até três utilizadores, dois no banco de trás e um no lugar do ‘pendura’ a partilhar um carro. Para o motorista, segundo Francisco Vilaça, é o “equivalente a fazer uma viagem UberX mais longa”. “Encadeando utilizadores faz com que a viagem seja mais longa, [mas] sempre remunerada em todo o seu trajeto”, explicou o responsável, acrescentando que esta opção é “melhor do que encadear várias viagens UberX”.

Pelo acrescentar de utilizadores existe sempre um ajuste na tarifa e todo o deslocamento extra feito por [o motorista] se ter desviado da rota para recolher outra pessoa é remunerado”, afirmou Francisco Vilaça, esta quarta-feira, durante um evento para assinalar os 10 anos da Uber em Portugal.

Para a Uber, colocar mais pessoas dentro dos mesmos carros é uma forma de “promover não só o descongestionamento das cidades, mas também, junto com a eletrificação [dos automóveis], promover inequivocamente a redução de emissões” nas cidades.

Questionado sobre se a funcionalidade pode ser encarada como uma resposta ao possível descontentamento dos motoristas, que ainda no mês passado estiveram em greve, o responsável respondeu que a empresa respeita o “direito à manifestação”. “Algo que é essencial relembrar é que trabalhamos para criar oferta para os serviços de mobilidade. E trazer uma solução como o UberX Share é exatamente um investimento em tecnologia que traz mais procura e consequentemente mais rendimento”, acrescentou.

Dez anos, 200 milhões de viagens e uma deslocação entre Lisboa e o sul de França

Em Portugal desde julho de 2014, a Uber partilhou com os jornalistas alguns dados acerca da operação neste mercado ao longo dos últimos 10 anos. Já foram realizadas mais de 200 milhões de viagens, em 195 cidades do país. Cerca de 12 milhões de passageiros utilizaram os serviços em território nacional, sendo que 70 mil motoristas também já usaram a app.

“O utilizador mais ativo já realizou mais de nove mil viagens em Portugal (…) a maior viagem, a mais longa, foi realizada entre Lisboa e o sul de França, demonstrando que a Uber pode ser uma solução até quando o avião falha”, apontou Francisco Vilaça.

Relativamente à sustentabilidade, a empresa disse já ter investido em Portugal mais de 1,5 milhões de euros para “incentivar e apoiar a transição verde”, tendo como objetivo “duplicar o investimento nos próximos anos”. O investimento é, segundo a Uber, “materializado através de parcerias com entidades de companhias de seguros, fabricantes de automóveis, empresas de aluguer ou empresas de carregamento elétrico”.

Além disso, a Uber disse ter em Lisboa o “maior centro de excelência na Europa”, que conta com mais de 400 trabalhadores, naquele que foi um investimento de 91 milhões de euros.

Quanto à StopClub, empresa brasileira que entrou no mês passado em Portugal para ajudar os motoristas a perceber que viagens valem a pena (e que enfrenta a Uber em tribunal no Brasil), Francisco Vilaça disse ao Observador que teve conhecimento “através da comunicação social” da introdução deste negócio no país. Neste momento, a Uber em Portugal não tem “qualquer posição” a fazer, uma vez que se encontra a “analisar a informação” relacionada com a empresa.