Acompanhe aqui as últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia.

No 480.º dia de guerra na Ucrânia, assinala-se o Dia do Pai e o dia em que a Ucrânia terá conseguido o primeiro grande avanço desde que começou a contra ofensiva, no início deste mês, com a reconquista de uma aldeia em Zaporíjia.

Apesar de se ter realizado este sábado, a reunião entre Putin e vários líderes africanos continua em destaque. Putin mostrou durante esse encontro um rascunho de um acordo que terá sido assinado pelo representante ucraniano, em março do ano passado, quando os dois países tentavam discutir um caminho para a paz, na Turquia.

O que aconteceu durante a manhã:

Celebra-se este domingo o Dia do Pai na Ucrânia e a Procuradoria-geral ucraniana anunciou que, desde que as tropas de Moscovo invadiram o seu território, morreram 489 crianças e mais de mil ficaram feridas.

O Reino Unido vai dar um pacote de apoio à Ucrânia de 16 milhões de libras, o equivalente a 18 milhões de euros, para ajudar a reforçar a ciberdefesa daquele país.

A Rússia considerou que o objetivo de desmilitarizar a Ucrânia, declarado quando invadiu o país vizinho há quase 16 meses, foi já alcançado “em grande medida”.