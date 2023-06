“Vou pegar no telefone não importa onde Vladimir Putin esteja. Ele também me pode ligar, estou disponível a qualquer momento. Não vai haver problema nenhum a coordenar qualquer ataque.” Esta quarta-feira, no dia em que a Bielorrússia começou a receber armas nucleares russas, o Presidente do país, Alexander Lukashenko, revelava, numa entrevista ao canal público controlado pelo Kremlin, o acordo para utilizar aquele tipo de armamento. Num tom ameaçador, o Chefe de Estado frisou que ia ter na sua posse “mísseis e bombas da Rússia” que podem causar um efeito “três vezes pior” do que aconteceu em Hiroshima. E até arriscou uma estimativa, caso ligue para o homólogo russo para que este lhe dê autorização para carregar no botão: um milhão de mortos.

“Deus nos livre de utilizar estas armas”, sublinhou logo a seguir Alexander Lukashenko, que garantiu que não quer “começar uma guerra com os Estados Unidos da América”. Mas o Presidente bielorrusso insistiu na ideia de que é um “alvo” para o Ocidente, lembrando o que ocorreu em 2020, na sequência das eleições bielorrussas e das manifestações nas ruas que fizeram tremer o regime de Minsk. “Eles queriam desfazer-nos”, lamentou o Chefe de Estado, que mandou uma farpa para aqueles que consideram ser os seus adversários: “Ninguém se atreve a declarar uma guerra a um país que tem armas nucleares.”

O processo de envio de armas nucleares russas à Bielorrússia já começou, prevendo-se que esteja concluído no início de julho. A partir dessa altura, Alexander Lukashenko vai contar com o sistema móvel de mísseis com capacidade nuclear Iskander, fincado ao mesmo tempo concluída a readaptação nuclear dos bombardeiros Su-25, equipamentos que têm um alcance de ataque de 500 quilómetros. Ainda não foi divulgado o número de ogivas nucleares que Minsk passará a deter (Vladimir Putin apenas confirmou, esta sexta-feira, que elas já estão no país vizinho), nem onde serão guardadas.

