O ministro da Saúde garante que competências da Direção Geral da Saúde não estão a ser esvaziadas pela tutela, o Ministério da Saúde. “É o contrário. A última pedida tomada pelo governo é criar um grupo para dirigir a vacinação sazonal, internalizado na DGS”, disse Manuel Pizarro, esta quarta-feira, na Comissão Parlamentar de Saúde acrescentando que esse grupo está a ser constituído.

Questionado pela deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, o titular da pasta da Saúde reafirmou que a diretora-geral da Saúde Graça Freitas está em plenitude de funções. “A diretora-geral da Saúde anunciou que não queria ser nomeada para um novo mandato. Não fugiu nem se demitiu. Está em plenitude de funções. Até acho ofensivo que [se diga que] alguém com o percurso profissional da Drª. Graça Freitas não está em plenitude de funções“, sublinhou.

“É verdade que a demissão inesperada do subdiretor geral da Saúde obrigou à nomeação de um subdiretor geral da Saúde em regime de substituição. A não ser que a senhora deputada ache que alguém chamado Rui é mais competente do que alguém chamado André. Estão os dois subdiretores gerais nomeados em regime de substituição. A DGS está tranquila como sempre esteve, com os 172 profissionais”, defendeu Manuel Pizarro, criticando o “alarmismo em torno de uma instituição tão importante para o país, a DGS”, que garante, “está em pleno funcionamento”.