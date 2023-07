Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Presidente dos EUA falou pela primeira vez sobre o envio de bombas de fragmentação à Ucrânia. Em entrevista à CNN Internacional, Joe Biden garantiu que a decisão foi “difícil”, mas sustentou que a necessidade de ajudar a Ucrânia falou mais alto.

“Foi uma decisão muito difícil da minha parte. E atenção, discuti isto com os nossos aliados e com os nossos amigos no Capitólio”, afirmou Joe Biden ao jornalista Fareed Zakaria. O Chefe de Estado acrescentou que a Ucrânia “está a ficar sem munições” e que Washington não podia deixar que tal acontecesse.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.