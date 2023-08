Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

“Onde está o pai?”. É a pergunta que uma mãe ucraniana faz ao filho de quatro anos enquanto caminham, de mãos dadas, numa rua com uma exposição de homenagem aos soldados mortos durante a guerra. De imediato, a criança reconhece a fotografia do pai e corre para lhe dar um abraço e um beijo.

As imagens do momento foram partilhadas esta segunda-feira na rede social X, (anteriormente Twitter), por Roman Sheremeta, economista ucraniano-americano que dá aulas na Case Western Reserve, uma universidade de Ohio (Estados Unidos).

Ukrainian mother is asking her son “Where is dad?” And they boy starts running to kiss the portrait of the fallen hero. Such is the price of the russian invasion into Ukraine.

