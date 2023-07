Foi o último bater de asas do pássaro azul. O voo final do símbolo que há mais de uma década era o logótipo do Twitter começou nas últimas 24 horas, pouco depois de Elon Musk ter anunciado que iria implementar novas alterações à rede social. Desde então, o X ganhou vida. E parece estar um pouco por toda a parte.

A partir desta segunda-feira e até informações em contrário, o Twitter passa a chamar-se X. O pássaro azul foi substituído por um X branco num fundo preto. As publicações deixam de ser designadas de tweets para passarem a ser “X’s”. A fotografia de perfil de Elon Musk foi alterada para o novo logótipo e a conta da empresa também mudou de nome para X. A sede da firma, em São Francisco, nos Estados Unidos, foi iluminada com a mesma letra e, neste momento, ao lado do nome dos trabalhadores da plataforma, junto ao selo azul para aqueles que o têm, aparece um X.

x’s — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2023

