Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Volodymyr Zelensky respondeu à letra às críticas de alguns aliados ocidentais que, nos últimos tempos, têm acusado a Ucrânia de “falta de gratidão” pelo apoio que tem recebido. Numa conferência com embaixadores de Kiev, o Presidente ucraniano assegurou que o país está grato pelo apoio do Ocidente, mas sugeriu que a Ucrânia também deve receber um agradecimento por estar impedir a Rússia de ameaçar a Europa.

A Ucrânia sabe mostrar gratidão, e está grata a todos os países e a todas pessoas, a todas as nações que nos ajudaram. Mas as nossas contribuições para a segurança comum também merecem gratidão” afirmou Zelensky.

As declarações do Chefe de Estado ucraniano surgem em resposta (ainda que sem fazer menção direta) às recentes manifestações de desagrado vindas de alguns países aliados. Na segunda-feira, um importante conselheiro diplomático da Polónia considerou que Kiev deveria começar a “apreciar o papel que a Polónia tem desempenhado” no apoio ao esforço de guerra.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já no mês passado, em plena cimeira da NATO em Vilnius, foi o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Ben Wallace, quem deixou “recados” ao governo ucraniano, ao afirmar que este devia agradecer ao Ocidente pelo apoio militar e deixar de tratar o envio de armamento como uma espécie de “Amazon” para o envio instantâneo de equipamento.

Foram “choques” diplomáticos que motivaram o Presidente ucraniano a aconselhar os diplomatas ucranianos a construirem pontes com os aliados estratégicos de Kiev. “Têm de serenar os ânimos quando estes se exaltam na política dos países vizinhos. Serenar, mas não ficarem em silêncio. (…) Precisamos de novas manifestações de solidariedade e de novos programas de cooperação e apoio, sistemático e a longo-prazo”, declarou.

O objetivo comum, considerou, tem de continuar a ser o de derrotar Moscovo. Foi, de resto, uma ideia que Zelensky reforçou no seu habitual discurso noturno. “Para o Estado russo, esta não é só uma guerra contra a nossa liberdade ou o nosso Estado. Moscovo está a travar uma guerra para causar uma catástrofe global”, afirmou, sustentando que é responsabilidade dos diplomatas ucranianos “assegurarem que o mundo vê as coisas de uma forma honesta” e permaneça do lado da Ucrânia.