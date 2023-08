Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Presidente ucraniano renovou a promessa de combate à corrupção, criticando as comissões médicas militares que diz estarem a contribuir para ajudar os ucranianos a evitar o serviço militar.

“Há exemplos de regiões em que o número de pessoas removidas dos registos militares devido a decisões das comissões médicas aumentou dez vezes desde fevereiro do último ano“, afirmou Volodymyr Zelensky no habitual discurso noturno, na quarta-feira. “É absolutamente claro o que estas decisões são. Decisões corruptas”, sublinhou.

A corrupção nestas comissões foi um dos temas em destaque no encontro do Presidente ucraniano com o Conselho de Defesa e Segurança Nacional da Ucrânia, na sequência de uma investigação em que se detetaram casos de subornos desde os 2.700 aos 13.700 euros.

O líder ucraniano anunciou, entretanto, que serão adotadas novas medidas para reformar o funcionamento das comissões médicas militares. Destacou em particular, a digitalização das bases de dados, que deverão agilizar os processos de vistoria.

Não é a primeira vez que Zelensky critica o trabalho destas comissões. Há cerca de duas semanas, o chefe de Estado sugeriu que os problemas nesse setor afetam a gestão dos comandantes militares, que, sublinha, “deviam estar envolvidos nas questões da guerra e não em burocracia”.