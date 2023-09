Danelo Calvalcante, de 34 anos, foi condenado à prisão perpetua, por ter esfaqueado até à morte a sua namorada Débora Brandão à frente dos seus filhos de sete e de quatro anos. O arguido fugiu da prisão situada perto da cidade Filadélfia do estado de Pensilvânia na passada quinta-feira, segundo o jornal americano New York Times.

O criminoso já tinha um mandado de detenção no Brasil em aberto por estar relacionado a um homicídio de 2017. Quando descobriu, Débora Brandão ameaçou o seu namorado com a entrega às autoridades, pelo que recebeu 38 facadas em abril de 2021.

A polícia americana fechou temporariamente as escolas em dois distritos na passada terça-feira. Há carros e helicópetros em circulação a transmitir o apelo da mãe de Calcacante, em português do Brasil, a pedir que se renda e que se entregue às autoridades. Existe também um mandado de detenção caso Cavalcante tente escapar do país pelas fronteiras de Delaware ou Maryland. Drones, cães e câmaras térmicas também se encontram acionadas.

Officials tell us they’re broadcasting a recording from escaped inmate Danelo Cavalcante’s mother who’s asking him to surrender in Portuguese.

This is video from a resident in Pocopson Township that captured the message playing from a helicopter on Sunday. @CBSPhiladelphia pic.twitter.com/TbAtC3WzW9

— Marcella Baietto (@MarcellaBaietto) September 4, 2023