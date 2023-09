Um incidente nas proximidades da Base Aérea N.º 11 (BA11), em Beja, resultou em cinco feridos ligeiros de várias nacionalidades na noite desta quarta-feira. Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo revelou ao Observador que o incidente envolveu paraquedistas “no contacto com o solo”.

Em comunicado, a Força Aérea revelou que se tratou de um incidente que envolveu “militares e aeronaves de um destacamento da Força Aérea Belga”. Em causa está um exercício que a Força Aérea Belga estava a realizar em Portugal, da “exclusiva competência” dessa organização e que “não envolve quaisquer militares ou meios nacionais” — há apenas uma “cedência de instalações na BA11 para acomodar os militares e os meios aéreos daquela entidade”.

O alerta foi dado às 23h30 e no local estiveram 13 operacionais e sete viaturas dos bombeiros, GNR e INEM. Todos os feridos foram transportados para o hospital de Beja.