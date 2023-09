Vindimas: a grande celebração do vinho

A história da vindima como momento de festa remonta à Antiguidade. Gregos, romanos e egípcios já celebravam, cada civilização à sua maneira, o momento que marcava para muitos o culminar de um ano árduo de trabalho agrícola. A vindima era, e continua a ser, uma prova de resiliência e de vitória: do homem e das uvas sobre as condições climatéricas, como as temperaturas elevadas ou negativas, geadas e tempestades de granizo, e sobre doenças e pragas comuns que afetam as videiras e impedem o desenvolvimento das uvas.

Participar numa vindima é, por isso, algo especial e inesquecível. Nas vinhas, esta é uma altura de trabalho árduo, que começa muitas vezes ainda de madrugada, sobretudo quando o calor se faz sentir intensamente. Aliás, as alterações climáticas têm feito com que as vindimas se começam a fazer mais cedo nalguns pontos do país, por vezes ainda em agosto, já que as temperaturas mais altas levam as uvas a atingir o ponto de maturação ideal mais cedo.

Nas vinhas onde o processo ainda é manual, o momento de colheita dos cachos é um primeiro momento de socialização, de materialização do espírito comunitário que se faz sentir na vindima. Enquanto se cortam os cachos, põe-se a conversa em dia, admiram-se as vistas ao nascer do sol e há quem arrisque uma cantiga ou outra, muitas vezes à desgarrada.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Homens e mulheres trabalham juntos, eles geralmente com as tarefas mais pesadas, como carregar os cachos já cortados, elas com as mais leves, mas nem por isso menos importantes, como as de selecionar e cortar os cachos na vinha.

Depois de colhidas, as uvas são transportadas para a adega, para se dar início ao processo de vinificação. Aí, separam-se as bagas do engaço – o caule que sustenta os cachos –, um processo que, atualmente, é muitas vezes mecanizado: os trabalhadores apenas verificam e complementam, se for caso disso, o trabalho da máquina.