Nove distritos do continente estão esta sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada e ocasionalmente de granizo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Faro, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Coimbra vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 21h00 desta sexta-feira e entre as 9h00 e as 21h00 de sábado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O IPMA emitiu o mesmo aviso para os distritos do Porto, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Portalegre e Braga devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, entre as 00h00 e as 21h00 de sábado. O aviso do Instituto também se estende à região central do arquipélago dos Açores, que esteve em alerta laranja, prevendo-se mau tempo entre as 12h e as 15h desta sexta-feira.

Multimédia Meteo.DivSI

Atenção aos Avisos Meteorológicos para os Açores:

Precipitação – Laranja [ 14 Set 20:58 – 15 Set 12:00 ]

Precipitação localmente FORTE, acompanhada de trovoada.https://t.co/Eh182u2rph pic.twitter.com/YGzoUNcVDI — IPMA (@ipma_pt) September 15, 2023

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.