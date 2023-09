Muito mau nos Açores. E pouco melhor que isso no Continente e na Madeira. De forma fácil, é assim que se podem resumir as previsões meteorológicas para este fim de semana. Com muita chuva, trovoada e temperaturas mais baixas, numa montanha russa com que o tempo parece querer jogar com quem está de descanso nestes dias e ainda quer aproveitar o final do verão ao ar livre, com uma última ida à praia. Mas se era a intenção, ponha-a de parte.

Depois dos últimos três dias mais quentes, a chuva volta ainda esta quinta feira, intensifica-se na sexta e sábado e fica até segunda, mesmo que de forma mais fraca. O sol, esse, só deve regressar a partir de terça, trazendo de novo o calor, mas já abaixo dos 30ºC.

Para já o IPMA colocou já sob alerta amarelo esta quinta-feira, até às 21h00, cinco distritos (Leiria, Castelo Branco, Coimbra, Guarda e Aveiro) devido a chuva e trovoada. Mas o mais certo é que esses avisos se intensifiquem quer para esta sexta, quer para sábado. Porquê? Porque a instabilidade deve aumentar ao longo da madrugada, com aguaceiros intermitentes e trovoadas dispersas, e a instabilidade vai continuar nos dias seguintes, sobretudo no primeiro dia do fim de semana, quando se espera mesmo muita chuva e vento forte. Culpa? Uma depressão fria isolada, que se formou ao largo da costa ocidental da Península Ibérica, segundo o site de meteorologia Meteored, que usa os modelos meteorológico da ECMWF.

