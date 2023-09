Um “contratempo”, cuja causa ainda não é conhecida, levou a que um caça F-35B Lightning II se despenhasse sobre North Charleston, na Carolina do Sul, no domingo à tarde. O piloto ejetou-se a tempo e sobreviveu, mas é agora desconhecido o paradeiro dos destroços da aeronave, o que está a levantar críticas de responsáveis políticos.

Tendo em conta os últimos dados fornecidos pela aeronave, as buscas centraram-se em dois lagos da Carolina do Sul — Moultrie e Marion. Mas até ao momento, sem sucesso. A força aérea dos EUA pediu, por isso, ajuda na rede social X (antigo Twitter) para que quem tiver alguma informação contacte as autoridades. A base aérea de Charleston está a trabalhar em conjunto com o corpo de fuzileiros navais e uma divisão das autoridades da Carolina do Sul.

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.

O desconhecimento do paradeiro da aeronave está a gerar críticas. A congressista republicana Nancy Mace, na rede social X, questiona: “Como é que raio se perde um F-35? Como é que não há um dispositivo de localização e estamos a pedir ao público para quê, encontrar um caça e entregá-lo?”

Now that I got that out of the way. How in the hell do you lose an F-35?

How is there not a tracking device and we’re asking the public to what, find a jet and turn it in?

— Nancy Mace (@NancyMace) September 18, 2023