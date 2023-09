Muitos já percorreram a plataforma eBay à procura de uma peça de roupa em falta no armário, uma peça para a sala, ou até mesmo um carro. Agora, há muitos a procurarem uma embalagem de detergente de lavar a loiça da Fairy.

Com uma forte presença no mercado desde os anos 60, o Fairy nem sempre chegou às cozinhas dentro de um recipiente de plástico transparente. Criado em 1898, primeiro foi uma barra de sabão pela empresa britânica Hedley Co, de Newcastle Upon Tyne. Depois a Procter & Gamble adquiriu a marca em 1927 e o líquido foi lançado pela primeira vez em 1960 numa embalagem distintamente branca e com a tampa a vermelha – detalhe que se mantém até hoje. Só em 2000, e para facilitar a reciclagem, é que passou a ser transparente.

Mas é a forma original que encanta os colecionadores, que procuram este objeto, ainda que por valores muito superiores aos cerca de dois euros que custa neste momento em Portugal.

Os preços variam, mas podemos encontrar uma versão desta embalagem à venda por 200 libras (233,34 euros), por exemplo, que foi adquirida por um comprador para a oferecer no Natal. Uma prenda que promete ser única e até mesmo útil considerando que o vendedor deste produto informa que a embalagem ainda contém um pouco de detergente.

Há 125 anos nas prateleiras dos supermercados, Fairy, que nasceu no Reino Unido, não se absteve de deixar o seu legado na história do país e lançou embalagens comemorativas em datas especiais. Foi o caso do casamento do Príncipe e da Princesa de Wales, em 2011, e do jubileu de diamante da Rainha Isabel II em 2012. Aliás, a marca possui um privilégio real, estando autorizada a utilizar o brasão da falecida Rainha durante dois anos após a data da sua morte na embalagem especial.

Em 2010, foi também relançada uma edição limitada da embalagem para celebrar o 50.º aniversário da marca, com 3.8 milhões vendidas em oito meses.

Em Portugal, onde começou a ser comercializado em Portugal em 1992, este detergente tornou-se notório na inauguração da Ponte Vasco da Gama numa operação de marketing com a designada Feijoada Fairy a 29 de março de 1998. O evento juntou 14 mil pessoas e 14 mil pratos, lavados por apenas uma embalagem de Fairy, um recorde que entrou para os livros do Guiness.