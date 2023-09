Seja porque valem títulos, porque são marcantes ou porque merecem “apenas” ser imortalizados, há golos que não serão esquecidos. É assim em todos os clubes, em todas as seleções nacionais, em todas as equipas. O Sporting não é exceção e foi nessa perspetiva que um momento que acabou por ajudar a uma mera passagem aos quartos da Liga Europa deu o mote para a criação de mais um produto do clube, neste caso um poster que retrata o momento de antologia de Pedro Gonçalves em Londres frente ao Arsenal com um golo marcado do meio-campo que deu o empate diante dos gunners antes do triunfo no desempate por penáltis frente ao que era então o líder da Premier League. No entanto, nem todos olharam para esse gesto quase instintivo que marca uma carreira da mesma forma e foi outro golo leonino que não passou ao lado da FIFA.

O momento também ele de antologia de Nuno Santos na última temporada frente ao Boavista em Alvalade, num gesto descrito pela FIFA como “uma rabona audaciosa de pé esquerdo que deixou a defesa e o guarda-redes surpreendidos antes de acariciar a parte interna da trave a caminho das redes” é um dos dez golos nomeados para o Prémio Puskas de 2023, que distingue aquele que foi o melhor golo marcado neste caso entre 19 de dezembro de 2022 e 20 de agosto de 2023. O esquerdino é o único português ou jogador da Primeira Liga que integra a lista que foi divulgada na manhã desta sexta-feira pelo órgão.

