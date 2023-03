Foi há praticamente seis meses, a meio de setembro, na 7.ª jornada. O Sporting foi ao Bessa perder com o Boavista e sofrer a terceira derrota no Campeonato depois de já ter sido vergado pelo FC Porto e pelo Desp. Chaves. Se ainda existiam dúvidas, elas estavam cada vez mais dissipadas: os leões não iriam conseguir lutar pelo título, não estavam ao nível dos principais rivais e teriam de limitar os objetivos do Campeonato ao apuramento para a Liga dos Campeões.

Meio ano depois, as três antecipações são uma clara realidade. Depois da derrota no Bessa, o Sporting já perdeu mais três vezes, empatou outra, está a mais de 10 pontos da liderança do Benfica e está dependente de deslizes do FC Porto e do Sp. Braga para ainda poder sonhar com a qualificação para a principal competição europeia. E este domingo, com o calendário a motivar esse tal exercício de memória, recebia o Boavista em Alvalade.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Boavista, 3-0 24.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: João Pinheiro (AF Braga) Sporting: Franco Israel, Diomande, Coates, Matheus Reis (Gonçalo Inácio, 57′), Ricardo Esgaio, Manuel Ugarte (Mateo Tanlongo, 84′), Morita, Nuno Santos, Marcus Edwards (Arthur Gomes, 72′), Pedro Gonçalves (Trincão, 57′), Chermiti (Paulinho, 72′) Suplentes não utilizados: Diego Callai, Jeremiah St. Juste, Fatawu, Mateus Fernandes Treinador: Rúben Amorim Boavista: Bracali, Reggie Cannon, Abascal, Bruno Onyemaechi, Pedro Malheiro, Makouta (Vukotic, 89′), Camará (Masa, 45′), Seba Pérez, Ricardo Mangas (Martim Tavares, 69′), Salvador Agra (Bruno Lourenço, 45′), Yusupha (Bozenik, 79′) Suplentes não utilizados: João Gonçalves, Robson Reis, Filipe Ferreira, Sasso Treinador: Petit Golos: Nuno Santos (17′), Salvador Agra (ag, 43′), Paulinho (90+3′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Ricardo Esgaio (20′), a Masa (76′), a Diomande (77′)

