Tudo o que podia correr mal, correu ainda pior. A receção do Benfica ao Salzburgo teve erros individuais em catadupa sobretudo no plano defensivos, várias oportunidades falhadas, aquela grande penalidade que fez com que António Silva deixasse a equipa reduzida a dez ainda no quarto de hora inicial, uma exibição que vai constar das melhores na lista de carreira do guarda-redes Schlager. Até em pequenos pormenores aquilo que podia mudar o rumo dos acontecimentos ficou encalhado na lei de Murphy que se abateu em pleno Estádio da Luz, como aquele cabeceamento de João Neves após canto ao segundo poste num esquema que as águias ainda não tinham conseguido em jogo esta época que esbarrou numa defesa em cima da linha de golo. No final, ficou aquela manifestação de apoio por parte dos adeptos. Mas também uma derrota. E as dúvidas.

