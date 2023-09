Torres Vedras vai passar a disponibilizar alojamento para estudantes do ensino superior a frequentar nesta cidade cursos do Instituto Politécnico de Leiria (IPL), recebendo os primeiros na próxima semana, anunciou esta terça-feira a presidente da autarquia.

Na reunião pública do executivo municipal, a presidente da câmara, Laura Rodrigues, disse esta terça-feira que “os alunos vão entrar na próxima semana”, depois de IPL ter aberto este mês candidaturas aos alojamentos para alunos carenciados.

O município do distrito de Lisboa concluiu as obras de reabilitação de dois edifícios de habitação no centro histórico da cidade, um investimento de 365 mil euros para os transformar em residências universitárias, com capacidade para 10 camas.

Segundo a autarca, a oferta “é suficiente” para os alunos deslocados, justificando que, dos cerca de 200 estudantes a frequentar cursos do IPL nesta cidade, a grande maioria reside no concelho ou em concelhos limítrofes.

Na mesma reunião, o executivo municipal decidiu aprovar o contrato de comodato a celebrar com o IPL para a utilização dos alojamentos estudantis. No âmbito do contrato de comodato, a que a agência Lusa teve acesso, o município cede ao IPL as duas residências por um período de 30 anos.

O IPL passa a ser responsável pela sua gestão, assegurando o pagamento das despesas correntes, manutenção e outros custos de funcionamento indispensáveis À utilização do espaço, não podendo efetuar quaisquer obras sem autorização do município.

O alojamento estudantil a preços acessíveis visa alargar e democratizar o acesso ao ensino superior, ao minimizar os custos da frequência do ensino superior nos orçamentos familiares e combater a escassez de oferta de alojamento para estudantes a custos compatíveis com as suas capacidades económicas. Para as obras, a autarquia recebeu financiamento do Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU 2020).

A reabilitação de um edifício na Rua Trás do Açougue e de outro na Travessa Luís Cardoso contribuiu também para revitalizar o centro histórico da cidade, onde existe espaços comerciais desocupados e devolutos, e rejuvenescê-lo.

O polo universitário foi criado no ano letivo 2017/2018 na sequência de uma parceria estabelecida entre o município e o IPL e permitiu trazer o ensino superior público para Torres Vedras, cidade onde até 2017 só existia uma instituição privada de ensino superior. Com o projeto, a autarquia pretende fixar jovens no território e responder às necessidades de emprego e de qualificação das 10 mil empresas do concelho.

O município estabeleceu já parcerias com o IPL para criar uma Escola Superior de Saúde no antigo edifício dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e com a Universidade de Lisboa para criar um campus universitário ligado à investigação em medicina e ciências biomédicas no antigo Hospital do Barro, na periferia da cidade.