Um artigo sobre tecnologia de partículas da Universidade de Coimbra foi selecionado para o editorial de 2023 da revista inglesa Chemical Engineering Research and Design, do Institution of Chemical Engineers (IChemE).

O trabalho científico é da coautoria de Graça Rasteiro, professora do Departamento de Engenharia Química (DEQ) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC).

Intitulado “Particle technology’s contributions to the major challenges of the 21st century. A predictive retrospective as a particular birthday present of IChemE” e publicado no domínio Particle Technology, o artigo foi escolhido entre os 408 artigos publicados na revista inglesa, nesta área, em 2022, sendo o único com um investigador português na sua autoria.

Trata-se de “um conjunto de ideias sobre os desenvolvimentos futuros da tecnologia de partículas e as suas aplicações em diferentes setores, que resultaram dos brainstormings locais nos grupos dos vários autores de diferentes universidades europeias”, referiu a coordenadora do laboratório de tecnologias de partículas, do DEQ, Graça Rasteiro.

Além de fazermos a retrospetiva desde os anos 70, década em que esta área se começou a estruturar, focámo-nos no futuro e qual pode ser a contribuição da tecnologia de partículas para o desenvolvimento da área nos próximos 100 anos”.

De acordo com a investigadora, no ano passado o convite para publicar um artigo neste domínio já tinha surgido, por ocasião da celebração dos 100 anos do IChemE, o Instituto de Engenharia Química do Reino Unido.

A tecnologia de partículas é uma área interdisciplinar das engenharias na qual se lida com processos que envolvem partículas, seja no âmbito dos aerossóis, farmacêutica, medicina, solos, detergentes, ambiente, alimentação, entre outros.

O primeiro laboratório da área em Portugal surgiu em Coimbra, no DEQ.

Essencialmente, “o artigo destaca de que forma é que áreas como a da energia, do controle do aquecimento global, da medicina, entre outras, podem beneficiar de desenvolvimentos no domínio da tecnologia de partículas. É também referido como a inteligência artificial (IA) e o ‘machine learning’ podem levar ao desenvolvimento nesta área, permitindo, com base nos dados recolhidos, melhorar técnicas de caracterização de partículas, por exemplo no caso dos aerossóis”, explicou a docente.

O artigo destaca também como é que recorrendo à IA isso pode ser incorporado para melhorar os próprios processos, o seu controlo e o desenho de novos produtos baseados em partículas.

No texto é ainda feita uma ligação à área farmacêutica e biomédica, na medida em que se acredita que daqui a uns anos será possível “desenvolver partículas inteligentes que no nosso corpo saibam para onde se dirigir e, face à informação que recolhem do organismo, atuem e libertem o princípio ativo mais adequado e no sítio onde é necessário”.

O editorial de 2023 da Chemical Engineering Research and Design pode ser consultado através do ‘link’ sciencedirect.com/journal/chemical-engineering-research-and-design/about/editors-choice e os artigos selecionados estão disponíveis até dia 31.