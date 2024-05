As autoridades estão a procurar um idoso desaparecido na terça-feira em Monchique, no distrito de Faro, buscas que estão a ser realizadas com a ajuda de cães e “drones”, disse nesta quinta-feira à Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, o primeiro alerta para o desaparecimento do homem, de 72 anos, foi dado cerca das 16h00 de terça-feira, tendo sido contactados centros de saúde e outros organismos que possam ter recolhido o desaparecido.

À medida que as horas foram passando, as buscas foram sendo alargadas e os meios no local reforçados, acrescentou.

Neste momento, a GNR tem três equipas cinotécnicas (com cães) e uma com “drones” a vasculharem a área, de acordo com esta força militar.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil, que tem dado apoio à operação, apresentava às 13h00 na sua página de Internet a presença de 43 operacionais e 13 viaturas no terreno.