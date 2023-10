No próximo Salão de Mobilidade do Japão, que abre portas a 26 de Outubro, a Toyota vai apresentar dois protótipos em que deposita grandes expectativas e que espera que rapidamente passem à produção em série. Referimo-nos ao FT-Se e ao FT-3e, concept cars que a marca já começou a antecipar através de teasers que, cumprindo a sua função, deixam apenas vislumbrar uma parte dos veículos.

Ambos os protótipos são eléctricos, com o FT-Se a assumir-se como um desportivo de alta performance para integrar a família GR. Irá reforçar a gama de desportivos que a Toyota já propõe, do pequeno GRMN Yaris ao compacto GR86, passando pelo Supra, todos eles fruto dos conhecimentos e tecnologia da Gazoo Racing, o departamento de competição da Toyota que a representa nos Campeonatos do Mundo de Resistência (WEC) e no de Ralis (WRC).

O próximo desportivo, além do primeiro desta espécie com emblema do construtor nipónico, promete ser o mais exuberante esteticamente, a avaliar pelos apêndices aerodinâmicos que se podem ver nas fotos. Em termos de potência, o FT-Se eléctrico facilmente superará os 340 cv do mais possante dos Supra, mas decididamente também elevará o seu peso.

Toyota FT-3e 2 fotos

Já o FT-3e é anunciado como um crossover e, pelo que as fotos deixam ver, parece ser menos agressivo e mais volumoso, como é pressuposto. Tal como acontece como desportivo FT-Se, também este modelo deverá ser já concebido sobre a nova plataforma que a Toyota está a desenvolver para veículos a bateria, em vez das actuais, partilhadas com modelos que recorrem a motores de combustão.

A marca anuncia por antecipação que, ao contrário do que aconteceu no desportivo, as linhas do crossover foram conscientemente desenhadas para serem tão simples quanto possível. Resta agora esperar pelo final de Outubro para apreciar por completo estes dois protótipos e tentar adivinhar o que a Toyota nos reserva para os próximos anos.