Roberto Carlos tem mais três anos do que Gilberto Silva, quem os vê falar quase consegue imaginar ali dois irmãos mas onde o mais velho é na verdade o mais novo. Ambos ganharam a Taça das Confederação e a Copa América em momentos diferentes, têm em comum aquela que foi a última vitória do Brasil num Campeonato do Mundo em 2002. Nem precisam falar para mostrar com simples olhar a química que os liga, numa relação que quase dois “irmãos” em extremos opostos: o antigo lateral, que falou sempre em português durante o Web Summit, é a emoção; o ex-médio, que falou sempre em inglês durante o Web Summit, é a razão. Juntos foram a razão que levou muitos fãs a encherem o Sports Trade com alguma emoção à mistura.

Passemos o filme uns quantos minutos à frente. No final da apresentação da nova plataforma Striver, criada pelos jogadores para os fãs sendo a primeira que coloca de parte qualquer abuso nos comentários, dezenas e dezenas de pessoas aproximaram-se do local onde os convidados costumavam sair depois de passarem pelo palco. O tempo apertado para seguirem para a sala de conferências de imprensa não permitiu que satisfizesse todos os pedidos mas o antigo jogador do Real Madrid (entre outros) recebeu aquilo que antes tinha falado como o mais importante para os atletas: carinho. O carinho que muitas vezes passa a abuso e a ofensa.

“A Striver é a primeira plataforma sem abusos porque consegue moderar todo o seu conteúdo antes de ser publicado, com uma taxa de eficácia superior a 99,98%. É um projeto que mostra aquilo em que acreditamos porque é importante mostrar às pessoas que queremos fazer a diferença. Não tem de ser apenas uma coisa com mensagens positivas mas não existe qualquer ideia ou discurso de ódio. Consideramos até que estamos a promover a liberdade de expressão porque o facto de ter comentários moderados faz com que o diálogo entre as pessoas melhore”, explicou o fundador e CEO da Striver, Tim Chase, que deixou ainda uma confidência sobre os encontros profissionais que teve esta terça-feira, dia em que passou pelo Web Summit. “Alargar o conceito a clubes? Sim, temos recetividade para isso. Estamos a falar com quatro ou cinco clubes da Premier League e ainda hoje tivemos uma reunião com um importante clube português”, contou antes de mais tarde assumir que pretende alargar o espectro a outros desportos e até outras realidades como a música.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.