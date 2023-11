Inspira, startup brasileira que trabalha com inteligência artificial generativa, é a vencedora do concurso Pitch, da Web Summit deste ano. O anúncio foi feito esta quinta-feira, como é habitual, no último dia da cimeira tecnológica.

Após a Inspira ter sido anunciada como vencedora, Henrique Ferreira, cofundador, subiu ao palco principal da Altice Arena para admitir que não tinha ensaiado nenhum discurso para aquele momento. “Estou super entusiasmado”, afirmou, não conseguindo descrever o que significava estar “a representar o Brasil e aquilo em que sempre” acreditou, juntamente com a sua equipa. “Estar aqui significa tudo para nós. Acreditámos nisto nos últimos dois, três anos (…) isto é apenas o começo.”

A startup brasileira conquistou os votos do júri e venceu o Pitch depois de, mais cedo esta quinta-feira, ter estado em palco com Cognimate e Kinderpedia. Se dependesse da plateia, o resultado seria diferente, visto que esta última empresa conquistou a maioria dos votos do público, que conseguiu votar no seu favorito através da aplicação da Web Summit. Nesses resultados, que não são os oficiais (porque o voto do júri é que conta), a Kinderpedia conquistou 54% dos votos, a Inspira 27% e a Cognimate 19%.

Em 2022, a Theneo, startup que gera documentos interativos com integração API (interface de programação de aplicações), foi a vencedora do concurso, com a CEO Ana Robakidze, que também esteve presente na edição deste ano da Web Summit, a ter contado que passou de estar sentada na plateia do evento a ganhar um prémio no espaço de 12 meses.