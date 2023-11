O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) vai reabrir segunda-feira, no Hospital Padre Américo, em Penafiel, a urgência de pediatria, situação que vai manter-se até ao final do mês, de segunda a sexta-feira, foi anunciado esta sexta-feira.

De acordo com uma comunicação do CHTS, aquele serviço vai funcionar das 8h00 às 18h00. Ao fim de semana, os utentes da urgência de pediatria devem recorrer ao Hospital de São João, no Porto.

A reabertura daquele serviço decorre da “reavaliação que os médicos estão a fazer sobre a continuidade da indisponibilidade para completar as escalas de urgência”.

Desde o início de novembro que os serviços de urgência do CHTS têm sofrido várias interrupções provocadas pela indisponibilidade dos médicos para completarem as escalas de urgência, como tem ocorrido noutros hospitais do país.

O ministro da Saúde anunciou, esta sexta-feira, que vai convocar os sindicatos dos médicos para uma nova ronda negocial após as negociações terem sido interrompidas na sequência da demissão do primeiro-ministro.

O governante admitiu ainda aos jornalistas que já esteve mais otimista sobre as negociações com os médicos porque não tem visto do lado daqueles profissionais de saúde “nenhuma aproximação” às posições do Governo.

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) pretendem retomar as negociações com a tutela, considerando que o Governo está em plenitude de funções e que não deve empurrar os problemas do Serviço Nacional de Saúde para o próximo executivo.

A última reunião entre o Ministério da Saúde e os sindicatos médicos estava agendada para dia 08 de novembro, mas foi cancelada na sequência do primeiro-ministro, António Costa, ter pedido a demissão.