Pedro Nuno Santos está preparado para governar com o Orçamento de Fernando Medina, sem o alterar, se vier a vencer as eleições de 10 de março. Ao Observador o candidato à liderança do PS disse que “o Orçamento vai ser aprovado e a partir de março continuará a ser executado“. O Orçamento do Estado para 2024 tem votação final marcada para a próxima quarta-feira e aprovação garantida pela maioria socialista, de que faz parte o também deputado Pedro Nuno Santos.

Na semana passada o Observador tinha questionado ambas as candidaturas à liderança do PS sobre o que fará cada candidato com o Orçamento caso chegue ao Governo nas próximas legislativas, mas nessa altura Pedro Nuno Santos não esclareceu o que faria. Agora afirma que o que deve ser feito por um eventual futuro Governo PS depois das eleições “é concentrar-se na execução do Orçamento para 2024 e na aprovação do de 2025″.

