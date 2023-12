Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Os tribunais russos suspenderam esta segunda-feira a abertura de novos processos criminais contra Alexei Navalny, líder da oposição no país. Advogados dizem não conseguir contactar o ativista há duas semanas, com a ONU a apelidar o seu desaparecimento de “forçado”.

De acordo com o The Guardian, os tribunais russos suspenderam sete audiências judiciais esta segunda-feira “até que o paradeiro (de Navalny) seja estabelecido”, afirmaram os advogados. De acordo com a assessora de Navalny, a equipa de advogados enviou, até ao momento, pedidos a quase 200 centros de detenção preventiva do país à procura do político, mas não foram bem-sucedidos.

Alexei Navalny foi detido em 2021, depois de ter regressado à Rússia oriundo da Alemanha, onde esteve a recuperar de um alegado envenenamento sofrido no ano anterior. A partir daí foi inicialmente condenado a 11 anos e meio de prisão por fraude. Já em agosto deste ano, Navalny foi condenado a mais 19 anos de prisão, novamente por fraude, crime a que se juntaram o financiamento de atividades extremistas e a criação de uma organização extremista.

O opositor do Presidente russo foi dado como desaparecido, pelos seus advogados, na semana passada, suspeitando-se que foi transferido para uma prisão de “regime especial”, onde estará incontactável.