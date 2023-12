A candidatura de Vladimir Putin às próximas presidenciais, marcadas para meados de março de 2024, era quase certa. Mas faltava o anúncio oficial, que chegou no passado dia 8 de dezembro. Foi numa cerimónia de entrega de prémios a veteranos de guerra que o atual Chefe de Estado, no poder desde 2001, desvendava oficialmente um dos segredos mais mal guardados nos corredores no Kremlin. “Tinha de ser tomada uma decisão. Vou concorrer ao cargo de Presidente da Federação Russa”, afirmou o antigo diretor dos serviços de informações russos, que, vencendo as próximas eleições, poderá comandar os destinos da Rússia até 2030.

No mesmo dia do anúncio da candidatura presidencial de Vladimir Putin, surgiram notícias preocupantes sobre o seu principal rival político. Preso desde 2021, Alexei Navalny foi dado como desaparecido há alguns dias. Maria Pevchikh, diretora da Fundação Anti-Corrupção — criada pelo ativista —, recorria às redes sociais para alertar que não sabia do paradeiro do antigo advogado. Segundo a responsável da organização abertamente antirregime, a equipa legal de Alexei Navalny tentou visitá-lo na colónia penal IK-6, onde estava detido desde junho de 2022, mas não conseguiu.

Para além de ninguém saber onde estava o rival político do atual Presidente russo, Maria Pevchikh adiantava que Alexei Navalny tinha sofrido um “grave problema de saúde”, frisando que podia estar em “risco de vida”. As preocupações sobre o paradeiro do opositor russo mantiveram-se durante dias, sendo que, pelo meio, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, assegurava que a presidência russa não “sabia” da sua localização nem “tinha capacidade” para descobri-la. Porém, esta sexta-feira, o sistema prisional russo dava pela primeira vez detalhes sobre onde poderá estar o líder da oposição.

