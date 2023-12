Siga no nosso liveblog todas as atualizações sobre a guerra na Uceânia.

Vladimir Egorov, aliado de Vladimir Putin e deputado da Duma na cidade de Tobolsk, no oeste da Sibéria, pelo partido governante Rússia Unida, foi encontrado morto depois de alegadamente ter caído da janela do terceiro andar de sua casa, noticia a TASS, citando o departamento de investigação do comité regional de Tyumen.

O corpo foi encontrado na quarta-feira na rua Kedrovaya, onde residia em Tobolsk, de acordo com a RBC. Já segundo o jornal 72.RU, a queda de Egorov terá sido confirmada por testemunhas oculares, não havendo indícios de crime no incidente.

Uma fonte terá dito ao mesmo jornal que a queda poderia estar relacionada com problemas cardíacos, embora seja incerto como os mesmos poderão relacionar-se com a queda de um terceiro andar. As autoridades avançaram ainda que o corpo será submetido a uma autópsia.

“Foi descoberto um corpo, a morte foi confirmada e os investigadores estão a apurar todas as circunstâncias“, disse uma fonte à TASS.

Egorov tinha 46 anos. Foi vice-presidente da Duma da cidade de Tobolsk, tendo chegado ao governo em 2007. Em 2022, ainda de acordo com a RBC, tornou-se um dos deputados mais ricos de Tobolsk. O deputado deixa mulher e dois filhos.

A morte de Egorov junta-se a uma lista de fatalidades suspeitas de oligarcas. Em 2022, Ravil Maganov, presidente do conselho de administração e vice-presidente da Lukoil, a segunda maior petrolífera da Rússia, morreu após cair da janela do sexto andar do Hospital Clínico Central de Moscovo, onde estava internado por ter sofrido um ataque cardíaco.