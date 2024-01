Era mais conhecido como Rafael Silva, foi agora apresentado como Rafael Pontelo, tem um pormenor que faz com que seja fácil de identificar. Ainda antes das 19h06, o Sporting “anunciou” a primeira contratação neste mercado de inverno apenas com imagens do leão que o jogador tem tatuado no braço. Pouco depois, surgia a confirmação: o central, que já estava a trabalhar em Alcochete, assinou com o clube de Alvalade.

O defesa esquerdino de 20 anos, que fez formação no Ponte Preta e no Cruzeiro, tendo uma passagem de um ano por Espanha ao serviço do Valladolid, representou esta temporada o Leixões, da Segunda Liga, e levava um total de 1.128 minutos em 14 jogos. O conjunto de Matosinhos irá receber um valor a rondar os 750 mil euros pelo jogador, ficando ainda com 10% dos direitos económicos para uma futura venda.

Rafael Pontelo vem reforçar um dos setores com algumas carências a nível de profundidade no plantel verde e branco, enquadrando-se no perfil de contratação que tinha acontecido na época passada quando Ousmane Diomande foi contratado aos dinamarqueses do Midtjylland quando estava cedido ao Mafra, também da Segunda Liga. Além das características enquanto centrais, a principal diferença na aposta esteve relacionada com o preço, com o internacional marfinense a chegar a Alvalade a chegar por 7,5 milhões de euros fixos mais cláusulas de objetivos que já renderam mais dois milhões à formação escandinava.

“Vamos esperar para ver mas é um jogador que apreciamos e tem características para ser um grande jogador”, tinha referido Rúben Amorim na conferência de imprensa antes do jogo com o Portimonense. “Se é mais Gonçalo Inácio ou Diomande? Ainda não foi apresentado mas provavelmente poderá ser jogador do Sporting. Vamos ver. Vamos esperar que seja apresentado e depois faremos a avaliação do que ele pode fazer. Agora, quando olhamos para um jogador, procuramos as características que tem para jogar no Sporting. Têm de ser características muito boas”, acrescentou ainda o técnico leonino, que nos últimos dias antes mesmo da apresentação já contou com o jogador nos treinos realizados à porta fechada na Academia, em Alcochete.

“Estou muito feliz por fazer parte do Sporting. É, naturalmente, um sonho desde pequeno jogar num clube grande como o Sporting. Agradeço por me terem dado esta oportunidade. Estou muito feliz e motivado. A minha expectativa é grande e passa por trabalhar bem para poder jogar e ajudar a equipa. O Leixões foi uma passagem curta mas onde correu tudo bem. É o auge da minha carreira representar um clube tão grande. Espero corresponder da melhor maneira dentro de campo”, salientou aos meios do clube.

“Encontrei um grupo muito unido, logo disposto a ajudar-me e estou grato por isso. Coates e Neto têm-me ajudado bastante. Prometo garra e determinação. Vou dar sempre o meu máximo por esta camisola. Adeptos? Estive no último jogo, em Portimão, e vi que fazem muito barulho. Não vejo a hora de estar dentro de campo e de poder festejar com eles”, acrescentou o central brasileiro com dupla nacionalidade italiana que assinou contrato até junho de 2028, ficando com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.