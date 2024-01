Um homem de 39 anos foi detido em flagrante delito na Parede, concelho de Cascais, depois de ter ferido com uma “faca de grandes dimensões” um outro homem no interior da casa onde residiam, estando já em prisão preventiva.

Em comunicado esta quinta-feira divulgado, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, refere que os factos remontam a 28 de dezembro, quando um polícia, que se encontrava de férias e dentro de um restaurante na Parede, “avistou um homem, com 35 anos, na via pública, ensanguentado e a fugir do suspeito, o qual transportava, numa das mãos, uma faca de grandes dimensões”.

De acordo com a nota, a vítima entrou no estabelecimento a pedir ajuda para travar o suspeito que lhe havia desferido, momentos antes, “dois cortes na zona da nádega e na zona lombar” dentro da casa onde residiam.

O polícia contactou a emergência médica e pediu apoio policial por o suspeito estar “bastante alterado e agressivo”, a atirar “pedras contra o edifício” e a “proferir ameaças de morte contra a vítima”.

O suspeito acabou por fugir, tendo sido perseguido pelo polícia que o intercetou momentos depois.

Mais tarde, e com o apoio de quatro agentes, o homem, que “resistia ativamente” e ainda estava na posse da faca, foi detido.

Presente ao Tribunal de Lisboa-Oeste em Cascais, e “por existir o perigo de fuga além-fronteiras nacionais”, o suspeito viu-lhe ser aplicada a medida de coação de prisão preventiva.