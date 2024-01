Para Steve Genter, os Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, eram a oportunidade de uma vida. No entanto, nas vésperas da competição, a condição física do nadador norte-americano quase o impediu de participar. O que aconteceu depois foi um exercício de superação mais valioso do que as medalhas que trouxe da Alemanha.

Genter dirigiu-se ao médico pelo próprio pé, mas estava praticamente sem ar. Quando apresentou as suas queixas, foi questionado em que momento sentia dores. “Só quando respiro”, brincou. Tudo apontava que o problema o impedisse de participar nos Jogos Olímpicos, só que de forma alguma o nadador ia perder a oportunidade que tinha conquistado. Bastaram cinco dias de repouso e sem tomar medicação que pudesse ser vista como irregular.

Após alguns dias inativo, Steve Genter voltou à água. No peito que viria a ostentar três medalhas, estavam as cicatrizes de um tubo que lhe tinha sido colocado para minimizar os efeitos do colapso do pulmão e que acabou removido a sangue-frio. No dia seguinte ao regresso à piscina, estava a conquistar uma medalha de prata nos 200m livres mesmo que os pontos no peito tenham cedido em plena prova. As conquistas não ficariam por aí. Na 20.ª edição dos Jogos Olímpicos, Steve Genter ainda acabaria por conquistar a medalha de ouro nas estafetas de 200m livres e a de bronze na distância de 400m no mesmo estilo.

As três medalhas eram a materialização do sucesso de uma carreira que começou por não ser rodeada de muito talento e onde as dificuldades para singrar foram grandes. Estiveram guardadas durante anos até que o dono decidiu leiloá-las. A oferta mais alta já atingiu os 19.520€. O valor angariado vai ser utilizado para ajudar alguém que Genter prefere não identificar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Durante a maior parte da minha vida, as medalhas representaram um momento decisivo. Cada medalha está unicamente entrelaçada com a experiência olímpica, tornando essas memórias duradouras. Fico arrepiado sempre que me lembro desses momentos”, disse. “Agora, as medalhas olímpicas de ouro, prata e bronze vão ajudar alguém de quem gosto muito”.