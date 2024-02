João Vieira, do Sporting, em masculinos, e Vitória Oliveira, do Benfica, em femininos, sagraram-se este domingo campeões nacionais dos 15 quilómetros marcha, nos primeiros campeonatos absolutos da distância, realizados em Olhão, no distrito de Faro.

Os dois marchadores estrearam a galeria de vencedores desta inédita prova e somaram ambos o segundo título luso em 2024, depois de, em janeiro, terem vencido os campeonatos nacionais de 10 km marcha, em Porto de Mós.

No caso de João Vieira, foi mesmo, aos 47 anos, o seu 66.º título nacional em todas as vertentes (estrada, pista ao ar livre e pista coberta).

A prova masculina, vencida, extracompetição, em 1:02.25 horas, pelo húngaro Bence Venyercsan, que competiu aproveitando o facto de estar em estágio no Algarve, foi bastante equilibrada até ao terço final.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na fase inicial, João Vieira e Rui Coelho (Benfica) adiantaram-se, acompanhados pelo atleta magiar, fazendo juntos a maioria do percurso de 15 voltas a um circuito de um quilómetro.

Só a partir dos 12 km é que Vieira ganhou espaço sobre Rui Coelho, acabando por consolidar a vantagem e somar mais um título nacional para o seu extenso palmarés, com um tempo de 01:02.36 horas, à frente do marchador ‘encarnado’ (01:03.06) e de Tiago Ramos (Sporting), que fechou o pódio do campeonato nacional (01:04.04).

Na prova feminina, em que a grande ausente foi Ana Cabecinha, que já tem mínimos olímpicos para os 20 km marcha e anunciou esta semana estar grávida, Vitória Oliveira ganhou com margem considerável sobre duas colegas de equipa do Benfica.

A marchar praticamente a “solo” desde os metros iniciais, a atleta “encarnada” encontrou o seu ritmo, foi aumentando a vantagem sobre as perseguidoras e sagrou-se campeã nacional com um registo de 01:07.34 horas.

Depois da húngara Rira Récsei, que marchou extracompetição (01:10.42), Inês Mendes, segunda em 01:11.36, e Bruna Marques, terceira em 01:11.50, completaram um pódio nacional dos 15 km marcha femininos totalmente ‘encarnado’.